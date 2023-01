El Patillas DJ

01:01:25

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde colocamos en el altar el disco perita de esta semana: "Success". Así se titula el primer LP de Norma Winchester & Bluedays, un combo vallisoletano que se desenvuelve con soltura y naturalidad en el rythm and blues de los años 50.

Estas texturas nos da pie para enlazar temas firmados por mujeres que plantan su estaca en los terrenos del rock and roll y sus derivados. Así llegamos a un breve apunte de actualidad de los conciertos más próximos.

Y, por último, damos la bienvenida a Carlos Igual, miembro de AiE, que nos presenta las fechas de los artistas seleccionados para el primer semestre de 2023.

Suenan:

-Norma Winchester & Bluedays - Mellow down easy

-Norma Winchester & Bluedays - Sunday night

-Norma Winchester & Bluedays - Happy and calm

-Alice & The Wonders - Gravedigger

-Anne Dukke - Good mind

-Mike Sánchez And His Band featuring Imelda May - Matchbox

-Heidi-Pearl Chandler - Will be allright

-Charlie Hightone & Carlos Slap - Sea of tears

-Familia Caamagno - Máquina virtual

-Sandré - Millones

-Enamorados - Tango

-Rocío Sáiz - Si mañana me muero, te habré dicho que te quiero

-Lady Banana - Domino

-Said Muti - La balada de Kid Fracaso