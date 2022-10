Menta, The Gulps, Barrio Dinamita

59:02

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde colocamos en el altar el disco perita de la semana. Se titula "Un momento extraño" y es el primer trabajo de larga duración de Menta. Un trabajo con aromas garageros y actitud pop-punk donde se suceden emociones y rutinas con las que resulta muy fácil identificarse.

Continuamos descorchando novedades, como el nuevo sencillo de The Speedways, The Gulps o Barrio Dinamita. Y recibimos la visita de Carlos Igual, que nos cuenta los conciertos programados por la AiE en las próximas semanas.

Suenan:

-Menta - Fatal, gracias

-Menta - Ya no te quiero más

-Menta - Algo incómodo

-Sudores De Muerte - Los ojos que saco

-Barrio Dinamita - Alteraciones emocionales

-Dirt Royal - Shoot me now

-The Speedways - Shoulda known

-Los Pepes - Anecdotes

-Tommy And The Commies - Devices

-Bee Bee Sea - Be bop Palooza

-The Gulps - King of the disco

-Dani Llamas - Entre la maleza

-Chaqueta De Chándal - Queremos ir a misa

-Familia Caamagno - O día que Fraga finou