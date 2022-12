59:07

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde colocamos en el altar el disco perita de esta semana: "Les Rencards". Así se titula el debut en larga duración de la banda homónima. Ubicados en Barcelona, emplean el idioma francés, la fuerza del garage y los aromas ye-yés para firmar un sonido adictivo, pero sin aditivos.

También pasamos lista a las novedades ibéricas que profundizan en las texturas latinas y cerramos con tintes de exótica.

Suenan:

-Les Rencards - Me torturer

-Les Rencards - Si tu viens cher moi

-Les Rencards - Ton rencard

-The Limboos - Red line

-El Combo Batanga - El que la rompe la paga

-José Guapachá - Caribe soy

-Tito Ramírez - Let me go

-Esther & Los Twangs - Cha-cha twist

-The Fuzillis - Dos chupitos

-Enma Fernández - Snake

-Thé Javú - L'estaca

-Zafiro Zafiro - Cazadora

-L'Exotighost - Luna hiena

-PeloMono - Gnosienne