Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde repasamos algunos de los nombres más destacados que integran el cartel de la 14ª edición del Monkey Week. Este programa sirve de aperitivo para la programación especial que llevaremos a cabo desde las doce del mediodía con la Batalla de Bandas y a las 14:00 con un programa conducido por el que te habla con las actuaciones de Dr. Explosion, Enamorados y Los Yolos.

Suenan:

-The Lziards - Dead city

-Jordana B. - Clase media

-La Trinidad - Las horas qeu trabajo

-Chaqueta De Chándal - Firme usted aquí

-Rocío Márquez Y Bronquio - Niña de sangre

-Dani Llamas - Qué bien me suena tu nombre

-Morreo - Los turistas

-Brava - Farolero

-Bad Shades - I don't know where to go

-Enamorados - Rompe mi interior

-Doctor Explosion - Paleto

-Los Yolos - Controlo

-Kiko Veneno - En un Mercedes blanco

-Parquesvr - Lance Armstrong