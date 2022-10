01:01:08

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde colocamos en el altar el disco perita de la semana. Se titula "Venenos y demonios" y es el tercer álbum de Ghost Number. Este trabajo demuestra la evolución de la banda fundada por David Pisabarro, donde ahonda en las texturas latinas y pasa del inglés al castellano.

Y después de descorchar varias novedades, rendimos homenaje a Séptimo Sello. Su vocalista, Regino Carreira, nos ha dejado esta semana y es un buen momento para sacar lustre a una banda opacada por su tema "Todos los paletos fuera de Madrid" y los prejucios que cayeron sobre ellos.

Suenan:

-Ghost Number - Pal infierno

-Ghost Number - Lucifer

-Ghost Number - Un puñal y una rosa

-Los Tiki Phantoms - Mar de fuego

-The Trikinis - Cachopo twist

-The Black Chillies - Suavecito

-Koko-Jean & The Tonics - Sick and tired

-Rambalaya - Bootelegger man

-Los Torontos - You are the one

-Séptimo Sello - Marlene

-Séptimo Sello - Todos los paletos fuera de Madrid

-Séptimo Sello - Espacio vacío

-Séptimo Sello - Mecamadrid

-Séptimo Sello - Vuelo 747