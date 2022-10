01:01:26

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde comenzamos con temas recién sacados del horno por parte de bandas lideradas por mujeres, como Sandré. Este sendero lo seguimos deambulando por bandas femeninas de hoy y ayer.

Y en el segundo bloque del programa nos centramos en el sonido de ascendencia británica y en el germen de aquel ruido urbano conocido como "Oi!". Nos vamos a poner las botas, sin duda.

Suenan:

-Sandré - Millones

-Lady Banana - Overflow

-Shego - Vicente Amor

-Las Dianas - Todo el mundo miente

-Los Ginkas - No te quiero ver

-Bólidos - Ráfagas

-Las Chinas - 23 de enero

-Aerolíneas Federales - Solo quiero divertirme

-As Mercenárias - Amor inimigo

-Branquias Johnson - Baile violento

-Los Wilds - Muñequita de trapo

-The Lizards - Dead city

-Penny Cocks - It's my life

-Crim - Una cançó i una promesa

-Cock Sparrer - We're coming back

-Sham 69 - If the kids are united

-Perkele - Heart full of pride