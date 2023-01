01:00:05

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde colocamos en el altar el disco perita de esta semana: "Nuevo Punk". Así se titula el debut en larga duración de La Élite, de quienes teníamos constancia desde hacía tiempo gracias a los temas sueltos que iban lanzando. Ahora, se reúnen esos himnos, como "Bailando", que conviven en los mismos surcos donde habitan canciones de nueva factura.

Y descorchamos un buen puñado de novedades nacionales hasta recalar en más nombres que alimentan el cartel de la 29ª edición del Rockin' Race Jamboree.

Suenan:

-La Élite - Todos me miran mal

-La Élite - Bailando

-La Élite - a 180 con mi monopatín

-Les Envahisseurs - C'est comme ça

-Fleur - Bessoin de personne

-Aiko El Grupo - Peñacastillo

-Fundación Francisco Frankenstein - Inmobiliaria Hilaria

-Randells - Seven inch

-The Pointed Sticks - Out of luck

-Sreamin' Witch Doctors - The night comes

-Carmencita Calavera - Busquístar '81

-Kinki Boys - El tren de las almas perdidas

-Sindicato Vertical - Dying light

-Los Ataúdes - La calle de los Amantes

-The Seatsniffers - True religion

-Los Brioles - Un muñeco en tus manos