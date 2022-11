01:00:53

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde colocamos en el altar del disco perita de la semana. Se titula "Doc & The Mads" y es el debut de la banda homónima. Desde Barcelona llega este cuarteto, que enarbola la bandera del Rock and Roll, pero sin caer en ejercicios de estilo. Su personalidad es arrolladora y su sonido, bailable y contundente, resulta contagioso.

Y, a continuación, viajamos por texturas sesenteras manufacturadas a golpe de garage y psicodelia. Una delicia para tus oídos.

Suenan:

-Doc & The Mads - I'm gonna miss your love

-Doc & The Mads - Mama said no

-Doc & The Mads - 'Til the day that I die

-Lía Pamina - Encriptado

-Los Impsibles - El lobo travieso

-Los Guajes - Nada en el mundo

-Los Soberanos - No te molestes

-The Moonstones - En mi colección

-Fleur - Plus de rouge

-Lestrade - Propos coquins

-Nick Waterhouse - Place names

-The Postmarks - No one said this would be easy

-Andrea Laszlo De Simone - Fiore mio

-Red Passenger - Setecento

-Paco Ros - Tocata y fuga en Re menor

-Alfonso Santisteban - Tristeza