59:30

Comenzamos una nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 compartiendo el desayuno con Yawners. Son los responsables de firmar el disco perita de este sábado: "Duplo". El álbum desarrolla un sonido más nutrido y contundente que en su trabajo anterior y para desgranarlo, contamos con Elena Nieto, alma mater del trío madrileño.

Y cerramos la sesión con píldoras de punk rock que pondrán la acidez necesaria a tu café.

Suenan:

-Yawners - No me digas

-Yawners - Suena mejor

-Yawners - Tu cumpleaños

-Yawners - Rivers Cuomo

-Yawners - Paranormal

-Yawners - Something about you

-Yawners - Belong

-Van Dammes - Finally there

-No Picky - Amor zombi

-Doctor Tema - Hardcore people

-Sandré - Miedo a la vida