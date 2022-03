59:09

Comenzamos una nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 colocando en el altar el disco perita: "Acción directa". Así se titula el nuevo LP de La Plata, donde encontramos nuevos matices que acercan su sonido a la electrónica y a los sintetizadores, sin perder de oído su oscuridad tan característica.

Y completamos el programa con voces femeninas que acarician las texturas sesenteras, haciendo del desayuno algo más sabroso.

Suenan:

-La Plata - Movimiento infinito

-La Plata - Victoria

-La Plata - Aire nuevo

-La Plata - Arderemos

-La Plata - Hoy el sol

-Southern Culture On The Skids - Can't seem to make you mine

-Holly Golightly - Tell me so I know

-Lesley Gore - You don't own me

-The Exciters - He's got the power

-Nancy Sinatra - Bang, bang (my baby shot me down)