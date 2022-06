59:08

Comenzamos una nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 con una selección de canciones dedicadas a personas buenas, ésas que se alejan de los estereotipos, de lo políticamente correcto y de lo que la sociedad espera de ellas. Personas como tú y como yo, que encuentran la honestidad donde otras ven malas pintas.

Suenan:

-Mitski - Love me more

-The Yearning - Yearning for you

-Sala & The Strange Sounds - Yes, sir, I can boogie

-Lions In Love - Pulseras

-Cristina Lliso - Hola, amor

-Quimi Portet - Tinc una bèstia dintre meu

-Ilegales con Luz Casal - Mi vida entre las hormigas

-Víctor Coyote - Joven de cuello vuelto

-Los Evangelistas - Serrana de Pepe de la Matrona

-Dani Llamas - Fui piedra

-Leone - José, el barquero

-Rosendo - El ganador

-Loquillo Y Los Trogloditas - El hijo de nadie

-Eskorbuto - Eskorbutín