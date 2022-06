59:07

Comenzamos una sesión atípica del Patillas DJ en Radio 3. El título de este programa se lo debemos a Hernán, el protagonista de una historia que comenzó el 30 de abril. Aquí te espera una selección ecléctica y muy personal que quiero compartir contigo. Espero que la disfrutes tanto como yo.

Suenan:

-Mario Cobo - Dulce espera

-Mutagénicos - Quiero fumar

-Gabinete Caligari - Amor de madre

-Piero - Mi viejo

-Los Bengala - Jodidamente loco

-Siniestro Total - La caca de colores

-Dover - Come with me

-Lucien Belmond - Aire libre

-Ilegales - El demonio

-Amparito - Dolor

-Elia y Elizabeth - Alegría

-Rigoberta Bandini - Cuando tú nazcas

-Bad Manners - Special brew

-Wilson And His Combo - Ojos negros

-Los Mambo Jambo - Gallo de pelea