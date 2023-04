05:22

Descubríamos en nuestro anterior programa cómo la be y la uve se pronuncian igual en castellano, pero pueden sonar distinto según estén en una posición u otra de la frase. En castellano antiguo esos sonidos no eran variantes o alófonos de un mismo fonema, sino fonemas diferenciados, así que el empleo de la be y la uve solía servir para distinguirlos en la escritura. Eso sí, dicha uve nunca sonó como la francesa o la inglesa. Cuando se perdió dicha distinción, en algunas palabras que se solían escribir con uve, porque así se pronunciaban, como “cavallo”, se restituyó una be etimológica. La zanfona de Marc Egea nos ayuda musicalmente a entretejer estas cuestiones.