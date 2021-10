04:16

Nos fijamos en la palabra “alligator”, ‘caimán’, que no es sino un préstamo, un tanto alterado, del castellano al inglés estadounidense. Un préstamo con vuelta, por cierto: la voz “aligátor” ¿Cómo fue esa historia? Mientras lo descubrimos, suena, como no podía ser de otra manera, el clásico “See you later, alligator”, en la interpretación de Bill Haley and His Comets.