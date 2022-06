El ojo crítico Luis Antonio de Villena y su poesía completa 53:02 Luis Antonio de Villena, colaborador habitual del programa, viene hoy en calidad de invitado para presentarnos su poesía completa, dos tomos que reúnen toda su obra desde 1971 hasta 2021. Además, Íñigo Picabea nos cuenta la charla que ha tenido con los miembros de la Sinfónica de Kiev, que actúan esta noche durante la cena de los líderes de la OTAN en al Museo del Prado. Terminamos con Ignacio Somovilla y el huerto de Pía Pera, y con la programación del Grec en Barcelona que nos trae Agnès Batlle. Más opciones

