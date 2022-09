10:33

La sesión de este viernes con Leyre Guerrero suena a jazz y hip hop. En la lista de reproducción:

1. 'Alright' - Kendrick Lamar

2. 'For free' - Kendrick Lamar

3. 'Not tight' - Domi & JD Beck

4. 'PiLOT' - Domi & JD Beck (ft. Snoop Dogg, Busta Rhymes, Anderson .Paak)

5. 'Life goes on' - Ezra Collective (ft. Sampa the Great)

6. 'We give thanks' - Kokoroko

7. 'To the floor' - Lil Silva (ft. BADBADNOTGOOD)