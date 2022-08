54:42

Fon Román vuelve con un nuevo tema, 'Los invisibles', donde el ex guitarrista de la mítica banda de rock 'Los Piratas' habla sobre los que se van quedando al margen, por la edad o porque simplemente no quieren seguir la moda. Charlamos con él sobre este y los proyectos que tiene por delante. Después, como no podía ser de otra forma en el Día Mundial del Folklore, hablamos con Davide Salvado, músico tradicional gallego. Gerardo Vilches viene para cambiar el rumbo al programa. Nos presenta los que, para él, son los mejores cómics del año. Y después terminamos con La Casa Llena, un espacio creativo en Bilbao que ha lanzado para este curso 22-23 una residencia artística llamada 'Una habitación propia'.