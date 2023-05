El ojo crítico

52:47

Hablamos con Hasier Larretxea sobre su nuevo libro, 'Hijos del peligro' (Candaya), en el que habla de entorno rural, religión o familia y en el que, por vez primera, referencia ampliamente la lucha del colectivo LGTBI+.

Nos acercamos a Donostia, al festival de cine documental musical 'The dock of the bay', de la mano de su directora, Eva Rivera.

Además, abrimos la Librería de Stars Hollow de Inés Martín Rodrigo y visitamos la exposición 'Picasso en foto' junto a Ángela Núñez.

Siguenos en Twitter (@ElOjoCriticoRNE) e Instagram (@ojocritico_rne)