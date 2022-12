54:36

Fundador de la desaparecida editorial Global Rhythm, este audiófilo ha vuelto a la carga con Libros del Kultrum, al que pertenece "Paul Simón, letras 1964,2016". Una monografía sobre este músico de Jersey que a los 9 años conoció al que sería su compañero: Art Garfunkel y con el que compuso una de las mejores canciones de la historia de la música: The Sound of silence. Con Carlos Galilea escuchamos algunos temas de la cantante Aubrey Johnson, sobrina del fallecido Lyle Mays y el pianista Randy Ingram. Los dos firman un disco a dúo titulado 'Play favorites' y que se abre con un tema de Billie Eilish como 'My future'. También contiene clásicos estadounidenses y brasileños.