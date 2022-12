53:27

Subimos a un avión en compañía de Eugenio Sánchez, tripulante durante más de dos décadas de una de las mejores compañías de este país. Con él conocemos los entresijos de la aviación, algunas anécdotas de su trabajo y escuchamos, de paso, buena música. Con Carlos Galilea, 'If you will' dedicado in memoriam a George Duke y Chick Corea, el primer disco en 15 años de la cantante brasileña Flora Purim, que formó parte de Return to Forever, el histórico grupo del pianista Chick Corea, a principios de los setenta.