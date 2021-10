01:00:01

BOYCE: Sinfonía en Fa mayor nº 2, Op. 6 (6.49). Academy of Ancient Music. Dir.: C. Hogwood. DONIZETTI: Aria “Io vi rivedo alfin… deh, tu di un’umile preghiera” (Maria Stuardo, Acto III) (7.59). J. di Donato (sop.), Coro y Orq. de la Ópera de Lyon. Dir.: R. Minasi. MARSHALL: Chapel Keithhack (3.14). J. Savall (vla. de gamba), A. Lawrence-King (arp.). MERCADANTE: Coro y dúo de María y Olfredo “Che bel piacer gradito… quanto e soave” (Maria Estuarda Regina di Scotzia, Escena III, Acto III) (4.31). Escena final “Perfido! Hai detto assai” (Acto II) (7.30). J. Howard (sop.), J. Larmore (mez.), C. Lee (ten.), M. Custer (con.), P. Putnis (baj.), Coro Geoffrey Mitchell, Orq. “Philarmonia” de Londres. Dir.: A. Allemandi. SCHUMANN: Plegaria (Poemas de la Reina Maria Estuardo, Op. 135). (1.36). A. Kirchschlager (mez.), H. Deutsch (p.).