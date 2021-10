01:00:02

MONTEVERDI: Himno Stella Maris (Vísperas de la Beata Virgen) (8.55). A. Monoyios (sop.), M. Pennicchi (sop.), M. Chance (contraten.), M. Tucker (ten.), N. Robson (ten.), S. Naglia (ten.), Coro Monteverdi, The London Oratory Junio Choir, English Baroque Soloists, His Majestys Sagbutts and Cornetts. Dir.: J.-E. Gardiner. PASCULLI: Concierto para oboe y piano (arr. para ob. y orq.) (12.10). F. Leleux (ob.), Orq. de Cámara de Munich. Dir.: A. Liebreich. SAINT-SAËNS: Aria de Dalila “Mon coeur s’ouvre a ta voix” (Acto II, Samson et Dalila, Op. 47) (6.34). M. Horne (mez.), Orq. de la Staatsoper de Viena. Dir.: H. Lewis. BRAHMS: Trío para violín, violoncello y piano nº 1 en Si mayor, Op. 8 (Primer movimiento: Scherzo: Allegro molto) (6.35). J. Bell (vl.), S. Isserlis (vc.), J. Denk (p.). SEÑOR DE MACHY: Courante II (Suite para viola da gamba sola nº 8 en La mayor) (3.22). P. Pandolfo (vla. de gamba).