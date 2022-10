59:14

Esta semana hemos titulado el programa como una de las canciones más emblemáticas de Tété, “À la faveur de l’automne”, dado que forma parte de su nuevo álbum integrado por versiones de sus temas más señeros, pero en los que le acompañan otros intérpretes. Del nuevo disco de Tété, así como de otras novedades discográficas, daremos buena cuenta en este Hexágono. Esta es nuestra selección de nuevas canciones: Tété y Jérémy Frerot: À la faveur de l’automne - Tété y Ben Mazué: Le meilleur des mondes - Grand Corps Malade, Ben Mazué y Gaël Faye: On a pris le temps - Da Silva: Une idée du bonheur - Da Silva: Chez moi - Aloïse Sauvage: Love - Aloïse Sauvage: M’envoler - Lomepal: Hasarder - Lomepal: À peu près - Slimane: Dans le noir - Slimane y Claudio Capéo: Chez toi - Claudio Capéo: Laisse aller - Mickey 3D: Emilie dansait - Christine and the Queens: Rien dire - Les Fatals Picards: La nouille à l’air - Les Fatals Picards: Le chanteur québécois.