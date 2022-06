59:11

Hoy le dedicamos el programa al cantante Renaud Séchan que cumple sus setenta añitos de nada. Recordando a Dr. Jekyll and Mr. Hyde, se hace llamar Renaud vs Renard, siendo renard - zorro - su lado autodestructivo. Lo explicamos para aclarar la frase de despedida al final del hexágono.



Le métèque : Georges Moustaki – Le métèque : Renaud – Ça va ça vient : Renaud – Ça va ça vient: Boby Lapointe – Nuit et brouillard : Renaud – Nuit et brouillard : Jean Ferrat – Si tu me payes un verre : Renaud – Si tu me payes un verre : Serge Reggiani – La tendresse : Renaud – La tendresse : Symphonie confinée – La complainte de Mandrin : Renaud – La complainte de Mandrin : François Hadji-Lazaro – Le temps des cerises : Renaud - Le temps des cerises : Patrick Bruel & Jean-Jacques Goldman - Je suis mort qui, qui dit mieux : Jacques Higelin - Je suis mort qui, qui dit mieux : Renaud