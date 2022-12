59:37

Nos ponemos al día con algunas de las novedades musicales francófonas aparecidas en las últimas semanas. Esta es nuestra selección de nuevos discos y nuevas canciones: Tiken Jah Fakoly: Le peuple a le pouvoir - Tiken Jah Fakoly: Où est-ce que tu vas? - Souad Massi: L’espoir - Souad Massi: Une seule étoile - Suzane: Un ticket pour la lune - Suzane: Océane - Ycare y Zaz: Animaux frágiles - Ycare, Ibrahim Maalouf y Hiba Tawaji: Les cédres - Claudio Capéo: Tour de France - Claudio Capéo: Si j’avais su - Kendji Girac: L’école de la vie - Kendji Girac: Eva - Christine and the Queens: Mémoire des ailes - Jacques y Thomas Dutronc: Et moi, et moi, et moi… - Jacques y Thomas Dutronc: J'aime les filles