En El vuelo de la alondra nuestro divulgador ambiental César-Javier Palacios nos cuenta por qué cada vez se plantan más rosales en los viñedos. La razón es que los rosales son alarmas biológicas y nos avisan de la aparición de una plaga, un grupo de hongos parásitos conocidos como oidio.

