Versión y original: "You're Still The One", de Shania Twain

Laura Odene dedica Versión y original al tema "You're Still The One", una canción compuesta por la cantautora canadiense y estrella de country Shania Twain para su álbum 'Come On Over' de 1997. También escuchamos las adaptaciones de la banda Lake Street Dive, Anekka, The Maine, Vicky Ranch y Bailey Rushlow.