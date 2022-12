Versión y original: 'With or Without You' de U2

Tere Vilas dedica su 'Versión y original' al tema 'With or Without You', una power ballad de la banda irlandesa U2 que formaba parte de su quinto disco 'The Joshua Tree' de 1987. En esta sección también escuchamos las adaptaciones de Jawbreaker, Silver Pozzoli, Javier Álvarez, Keane y Jamie Archer.