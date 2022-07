Versión y original: "Twist and Shout", de The Beatles

04:12

Tere Vilas nos trae el tema "Twist and Shout" que The Beatles llevaron a lo más alto en su primer disco 'Please Pleas Me', pero se trata de una versión, ya que los primeros en grabarlo fueron The Top Notes. En Versión y original también escuchamos las adaptaciones de Ike & Tina Turner, Tom Jones, La Lupe y Bruce Springsteen.