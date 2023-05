05:56

Laura Odene dedica Versión y original a "Toxic", de Britney Spears, una canción que formaba parte de su cuarto disco de estudio "In the Zone" de 2003 y que se adelantaba a su tiempo para hablarnos de las relaciones tóxicas. Escuchamos las adaptaciones de Postmodern Jukebox y Melinda Doolittle, The Duke's Men, Groove da Praia, The Levitants y Alex y Sierra.