Versión y original: "Time After Time", de Cyndi Lauper

El gallo que no cesa

05:41

Laura Odene dedica Versión y original a "Time After Time", un tema de Cyndi Lauper que forma parte de su álbum debut de 1983 y que sirvió para afianzar su popularidad después del éxito de "Girls Just Wanna Have Fun". Además, escuchamos las adaptaciones de Iron & Wine, Mrs. Irish Bastard, Pomplamoose, Alex Christensen y Yasmin Knock y Julio Iglesias Jr.