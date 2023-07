06:24

Mónica Mateos dedica Versión y original al tema "Rescue me" de Fontella Bass, una canción de R&B lanzada como sencillo en 1965 que se convirtió en el mayor éxito de su carrera. Sin embargo, tuvo que luchar durante años para que se reconociese su coautoría. También escuchamos las adaptaciones de Cher, The Reggae Girls, Sass Jordan, Under the Streetlamp y Pitingo.