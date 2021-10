Versión y original: 'How deep is your love' de Bee Gees

05:47

Dicen que es una de las baladas más románticas de la historia de la música. Los Bee Gees publicaron 'How deep es your love' en 1977. Es una de las canciones que conforman la exitosa banda sonora de la película 'Fiebre del sábado noche'. Mara Peterssen nos propone además escuchar las versiones de Estela Raval, David Hasselhoff, Francisco Céspedes, Take That y Michael Bublé con Kelly Rowland.