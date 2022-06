Versión y original: "Call me", Petula, Sinatra y más

El gallo que no cesa

05:11

Tere Vilas nos trae el tema "Call me" que Frank Sinatra incluyó en su exitosísimo álbum de estudio 'Strangers in the night' de 1966. Sinatra estaba realizando una adaptación de la canción que Petula Clark había grabado originalmente en 1965 y en Versión y original escuchamos otras como las de Chris Montez y Nancy Sinatra.