Versión y original: "I am what I am" de Gloria Gaynor

06:27

Mara Peterssen dedica su 'Versión y original' a I am what I am, el tema con el que Gloria Gaynor abría su undécimo disco "I am Gloria Gaynor" (1984) y que adaptaba una canción interpretada originalmente en el musical de Broadway "La jaula de las locas". También escuchamos las versiones de este himno LGTBI de Paloma San Basilio, Soraya Arnelas y el duo de Marta Sánchez y Gaynor.