Versión y original: 'The Age of Aquarius', del musical Hair

El gallo que no cesa

05:56

Laura Odene dedica su 'Versión y original' al tema 'The Age of Aquarius', un tema original escrito en 1967 que formaba parte del musical 'Hair', la primera opera rock de la historia. Esta canción alcanzó su máxima popularidad gracias a la versión del grupo The 5th Dimension y, además, escuchamos las adaptaciones de Celia Cruz y Tito Puente, Evelyn Champagne King y Sleepy Folk.