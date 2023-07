Versión y original: "The Tide Is High", de The Paragons

05:51

Laura Odene dedica Versión y original a "The Tide Is High", de The Paragons, un tema que el trío jamaicano de rocksteady lanzó en la década de los 60 y que transmite un mensaje de perseverancia y determinación ante las dificultades. Escuchamos, además, las adaptaciones de Blondie, Atomic Kitten, Handmade Moments, The Chubbies y la versión de Gloria Mayo.