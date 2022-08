05:07

Una selección musical aderezada con el toque especial del gallinero: esto es Más que música. Hoy Miguel Ángel Guillén nos invita a hacer un viaje en el tiempo por algunas de las variadas versiones que ha interpretado la cantante estadounidense Miley Cyrus. Nos detenemos con Maybe de Janis Joplin, Jolene de Dolly Parton, Heart of glass de Blondie, Zombie de The Cranberries, Nothing else matters de Metallica y Like a prayer de Madonna. ¿Con cuál te quedas?