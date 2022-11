El gallo que no cesa

53:12

Pisa el acelerador con Chema García Langa y las gallinas y los gallos de RNE. Laura Odene recuerda en El retrovisor la presentación del fonógrafo por parte de Thomas Alva Edison en 1877 y nos ofrece la previsión del tiempo; nuestra 'Palabra de gallo' de hoy es irradiar; Tere Vilas echa un vistazo a los mensajes que han llegado a las redes sociales; Sara Calvo se encarga de nuestra propuesta musical; en la entrevista conversamos con Marina Escolano Poveda, egiptóloga y responsable de uno de los descubrimientos más importantes de la última década en literatura egipcia; rescatamos en La gymkana de Jacinto Pinto Paredes los momentos más disparatados de la televisión; en Las Vilas de Tere preguntamos a los oyentes sobre sus sagas literarias o cinematográficas favoritas; en Versión y original disfrutamos con Laura de Nothing's gonna change my love for you, popularizada por Glenn Medeiros, y de unas cuantas versiones más y terminamos con Miguel Ángel Guillén y los mensajes que nos dejan nuestros oyentes en el WhatsApp 699 688 388 y el contestador 91 346 10 70.