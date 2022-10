El gallo que no cesa

53:10

Contesta a la llamada de Chema García Langa y las gallinas y gallos en RNE. Mara Peterssen recuerda en El retrovisor el lanzamiento en 2006 del segundo álbum de estudio de Amy Winehouse, Back to black y nos ofrece la previsión del tiempo; nuestra Palabra de gallo de hoy es picassiano; Tere Vilas echa un vistazo a los mensajes que han llegado a nuestras redes sociales; Fer Blázquez se encarga de nuestra propuesta musical; charlamos en la entrevista con el pianista barcelonés Albert Marqués, sobre Freedom first, un álbum que une música jazz y poesía y que ha elaborado junto a Keith Lamar, un preso estadounidense condenado a muerte; en Ropas y ropajes, Ana Velasco Molpeceres dedica una nueva sección a las prendas blancas y nos explica por qué en la España de posguerra era tan complicado encontrarlas; Nando López vuelve con sus recomendaciones literarias en Más libros, por favor con la violencia como hilo conductor y terminamos con Puro teatro, donde Mara conversa con la actriz Silvia Marsó y el músico Danny del Toro, sobre su proyecto Blues and roots, que aúna teatro, música negra y la poesía de Federico García Lorca junto a la Del Toro Blues Band.