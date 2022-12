54:04

Fluye a toda velocidad con Laura Odene y las gallinas y los gallos de RNE. Tere Vilas recuerda en El retrovisor cómo, en 1831, Charles Darwin partía hacia América del Sur en el bergantín Beagle de la Marina Real Británica y les ofrecemos la previsión del tiempo; nuestra 'Palabra de gallo' de hoy es bisecar; Miguel Ángel Guillén echa un vistazo a los mensajes que han llegado a las redes sociales; Sara Calvo se encarga de nuestra propuesta musical; en la entrevista conversamos con Gerardo Portilla, doctor en Robótica y padre de Tefi, un perro lazarillo biónico creado por el CSIC; rescatamos en La gymkana de Jacinto Pinto Paredes los momentos más disparatados de la televisión; en Las Vilas de Tere preguntamos a los oyentes cuánto se esfuerzan a la hora de regalar en Navidad; en Versión y original disfrutamos con Tere de With or without you de U2 y de unas cuantas versiones más y terminamos con los mensajes que nos dejan nuestros oyentes en el WhatsApp 699 688 388 y el contestador 91 346 10 70.