53:17

Centra tu objetivo en Chema García Langa y las gallinas y los gallos de RNE. Mara Peterssen recuerda en El retrovisor la orden de los Reyes Católicos para construir en 1504 la Capilla Real de Granada y les ofrecemos la previsión del tiempo; nuestra Palabra de gallo de hoy es andas; Tere Vilas echa un vistazo a los mensajes que han llegado a las redes sociales; Sara Calvo se encarga de nuestra propuesta musical; entrevistamos a Xavier Obach, responsable de Verifica RTVE, para conocer el trabajo de este equipo contra los bulos y la desinformación en redes y medios de comunicación; rescatamos en La gymkana de Jacinto Pinto Paredes los momentos más disparatados de la televisión; Tere pregunta a los oyentes sobre si en algún momento se han sentido estrellas; con Juan Martín descubrimos cómo las universidades se emplean a fondo contra las novatadas; en Versión y original disfrutamos con Mara de Never can say goodbye de The Communards y de unas cuantas versiones y terminamos con Miguel Ángel Guillén y los mensajes que nos dejan nuestros oyentes en el WhatsApp 699 688 388 y el contestador 91 346 10 70.