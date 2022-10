El gallo que no cesa

52:54

Todos ganamos con Chema García Langa y las gallinas y los gallos de RNE. Mara Peterssen recuerda en El retrovisor la entrada en España de los primeros kilos de uranio enriquecido en 1960 y les ofrecemos la previsión del tiempo; nuestra Palabra de gallo de hoy es chama; Tere Vilas echa un vistazo a los mensajes que han llegado a las redes sociales; Sara Calvo se encarga de nuestra propuesta musical; en la entrevista conversamos con Eustaquio Bote, el jardinero más veterano del Real Jardín Botánico de Madrid, con 37 años de trayectoria a sus espaldas; rescatamos en La gymkana de Jacinto Pinto Paredes los momentos más disparatados de la televisión; en Las vilas de Tere, nuestra compañera Tere Vilas pregunta a los oyentes lo que piensan sobre los karaokes; en Versión y original disfrutamos con Mara de I am what I am, popularizada por Gloria Gaynor y de unas cuantas versiones más y terminamos con Miguel Ángel Guillén y los mensajes que nos dejan nuestros oyentes en el WhatsApp 699 688 388 y el contestador 91 346 10 70.