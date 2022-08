05:18

Tere Vilas nos trae un monográfico dedicado a las Spice Girls con lo ultimísimo y lo mejor publicado por las integrantes de la 'girlband' británica en sus carreras en solitario. Así, escuchamos 'High Heels' de Melanie C, 'It's raining men' de Geri Halliwel, 'For once in my life' de Mel B, 'Baby, please don't stop' de Emma Bunton y 'Not such an innocent girl' de Victoria Beckham.