06:01

Tere Vilas nos trae un monográfico de Julio Iglesias en la última semana del mes de julio. Porque cuando Julio escucha un éxito (aunque no sea suyo) no lo deja escapar, en Más que música escuchamos sus versiones de 'Corazón partío', 'Derroche', 'Can't help falling in love', 'Y nos dieron las diez', 'Esta cobardía' y 'La mer'.