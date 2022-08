05:49

Despedimos el Más que música de Miguel Ángel Guillén con una selección musical cargada de despechos, infidelidades y mucho, mucho rencor de algunos artistas hacia sus exparejas. Nos detenemos en Cry me a river, de Justin Timberlake; Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio; Look what you make me do de Taylor Swift; Bailaré sobre tu tumba de Siniestro Total y 29 de Demi Lovato.