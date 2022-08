04:45

Tal como lo hiciera el Ave Fénix, hoy en Más que música descubrimos con Miguel Ángel Guillén algunas canciones que han renacido gracias a la magia del cine o la televisión. Nos fijamos en Unchained Melody de Righteous Brothers, de la banda sonora de Ghost; Oh, pretty woman de Roy Orbison, que dio título a la célebre cinta de Julia Roberts y Richard Gere; You never can tell de Chuck Berry, de la película Pulp Fiction y el ejemplo español de Porque te vas, de Jeanette, con la película de Carlos Saura, Cría Cuervos.