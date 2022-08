05:45

Sara Calvo, nuestra experta en celebridades, te trae Un libro, un disco, una película sobre Lana Del Rey. Descubre todo sobre la cantante neoyorquina escuchando el disco 'Born to die' (2012), viendo el documental sobre el Liverpool F.C. 'The end of the storm' y leyendo su primer poemario 'Violet hace el puente sobre la hierba' (2020).