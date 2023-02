El gallo que no cesa

Luna Paredes dedica este 'Lenguaraces' a la lengua y la justicia ya que este lunes 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Luna nos explica por qué la mujer que ejerce la justicia es la jueza (no la "juez") y por qué si podemos legitimar (probar la verdad de algo conforme a las leyes), pero no "legitimizar" (que no existe).