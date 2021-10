El gallo que no cesa

53:07

Aclara tus ideas junto a Chema García Langa y las gallinas y los gallos de RNE. Mara Peterssen recuerda en 'El retrovisor' el estreno en Estados Unidos de la serie Perry Mason y nos da la previsión del tiempo; la palabra de gallo que ha elegido Michelle Román para el programa de hoy es extrusión; echamos un vistazo a los mensajes que han llegado a las redes sociales; María José Grau es la encargada de nuestra propuesta musical; charlamos en la entrevista con María Martí y Arturo Gómez-Lechón, creadores de Vardier, una innovadora empresa digital española de ropa plegable; en 'De buena planta', Natalia Sáez nos explica cuál es la mejor luz para nuestras plantas; nos reímos a carcajadas con los momentazos televisivos de 'La gymkana' de Jacinto Pinto Paredes; en 'Versión y original' disfrutamos de 'How deep is your love', de los Bee Gees y terminamos escuchando los mensajes que nos han dejado nuestros oyentes en el contestador y a través del WhatsApp.